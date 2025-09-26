Los primeros años de vida son una etapa clave. Es en estos años cuando se desarrollan las capacidades cognitivas sociales, físicas, emocionales y otras necesarias para la formación y el adecuado crecimiento de las personas. Invertir en esta etapa es contribuir a garantizar un futuro más justo, más humano y con oportunidades para todos.

Según la última Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES), la anemia afecta al 43.7% de los niños entre 6 y 35 meses; y según la FAO, nuestro país lidera el ranking de inseguridad alimentaria en América del Sur con más de 17 millones de peruanos que no tienen garantizada una dieta saludable.

Por ello, junto a las empresas pesqueras en la Sociedad Nacional de Pesquería, creamos Armada de Hierro, un programa de responsabilidad social para contribuir a combatir el hambre y la anemia; dos problemas que afectan a millones de peruanos y donde la empresa privada puede ser parte de la solución.

Los resultados de Armada de Hierro a la fecha vienen siendo muy favorables: hemos suscrito más de 40 convenios de cooperación con diferentes instituciones públicas y privadas. Gracias a este esfuerzo, hemos entregado más de 320 mil kilos de pescado, solo este año, a más de 8 mil organizaciones de base; y, a lo largo del programa, hemos contribuido directamente con la alimentación de más de 1 millón 200 mil personas en diferentes regiones del país que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El sector pesquero está enfocado en la sostenibilidad de los recursos y el desarrollo de nuestras comunidades. Súmate tú también, seamos parte de la solución y alimentemos el presente para construir el futuro.