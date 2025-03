¡El presupuesto de educación del país ha crecido! Solo desde el 2019 a la fecha, registra más de 59% de crecimiento, habiendo pasado de 30,6 millones a 49,6 millones de soles, versus un magro incremento del 6% de matricula en el mismo lapso, habiendo pasado de 6’472,861 estudiantes a 6’760,476 en el 2024. Mientras ello ha ocurrido, la brecha de infraestructura educativa ha alcanzado los S/. 174,603 millones. Es muy preocupante que tengamos casi un 56% de colegios públicos en riesgo de colapsar y con necesidad de reconstrucción completa, además de cientos de locales que no cuentan con ningún servicio básico, afectando a miles de estudiantes a nivel nacional. Lo mas triste es que el 60% de esta brecha se encuentra en la zona rural y principalmente en la selva de nuestro país. ¿Qué ha pasado con ese enorme aumento del presupuesto de educación de los últimos años? ¿A dónde ha ido a parar? Solo a mejorar la remuneración de los docentes y/o sus condiciones de trabajo? (Que no digo que muchos no lo merezcan, pero tampoco es que sea muy auspicioso el resultado de los aprendizajes a nivel nacional).

A pesar de ello, una experiencia alentadora (ante este panorama sombrío) llega desde la provincia de Amazonas, donde el gobierno regional y el “Plan Binacional Perú Ecuador” demostrando que cuando hay voluntad y decisión las cosas sí suceden, construyeron recientemente 3 residencias estudiantiles para 600 jóvenes de Condorcanqui (aquella región donde se denunció la violación de muchas niñas por parte de sus profesores), pasando de tener habitaciones denigrantes y expuestas a todo tipo de embates de la naturaleza, a tener habitaciones totalmente seguras con camarotes de madera, zona de almacenamiento y libreros; de tener silos en el suelo a tener baños y lavatorios decentes! Hay que destacar el gran trabajo del gobernador de Amazonas, Gilmer Horna, político y empresario, quien asumió el cargo en enero del 2023 y a finales del mismo año, había ejecutado el 99,3% de su presupuesto y logrado 99,6% de ejecución de inversión, 100% en educación, 100% en transporte, 100% en agropecuaria, 99% en salud, 98% en orden publico y saneamiento, demostrando que lo más importante es decidirse a “actuar” y que el resto, no es más que tenacidad…