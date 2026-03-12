El 28 de febrero de 2026, Irán fue objeto de una ofensiva militar conjunta por parte de Estados Unidos e Israel. Los ataques se dirigieron a instalaciones estratégicas vinculadas al programa misilístico iraní y alcanzaron incluso la capital, Teherán. La operación causó centenares de víctimas y afectado la cúpula política del país, incluyendo la muerte del líder supremo Ali Jamenei.

Desde una perspectiva académica militar, este acontecimiento puede analizarse en dos dimensiones: En primer lugar, la ofensiva representa un quiebre en la dinámica de disuasión que había caracterizado las relaciones entre Irán y sus adversarios. La acción militar directa contra la infraestructura y liderazgo político iraní constituye un desafío a la soberanía estatal y abre interrogantes sobre la estabilidad interna del régimen. En segundo lugar, la reacción iraní confirma la lógica de acción-reacción propia de los conflictos interestatales, donde la escalada bélica se convierte en un riesgo para la seguridad regional y global.

En términos teóricos, se trata de un caso paradigmático de cómo las acciones militares preventivas o punitivas pueden desencadenar consecuencias no previstas. Esto nos deja algunas enseñanzas como: 1. La ofensiva contra Irán constituye un punto de inflexión en la política internacional, pues altera el equilibrio de poder en la región y plantea un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad del régimen iraní. 2. La escalada bélica evidencia la fragilidad del orden internacional contemporáneo, donde las acciones unilaterales de potencias militares pueden desencadenar crisis de alcance global, con efectos directos en la seguridad y la economía mundial.