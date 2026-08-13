El principio de realidad domina el oficio de la política. El gobierno se ejerce sobre un entorno real, con actores reales, en circunstancias particulares, en un espacio concreto y en un tiempo preciso. La realidad condiciona todos los actos de la política. Por eso, las ideologías que intentan moldear la realidad desde el mundo supuestamente perfecto de las teorías fracasan. Imponer utopías ideológicas pseudo-científicas nos ha costado millones de vidas y los cantos de sirena de los profetas fundadores de esas ideologías brotaron siempre de exabruptos etéreos, de siniestras y peligrosas ensoñaciones que encendieron el mundo hasta consumirlo en orgías de sangre, fuego y división.

Por eso, tocar la realidad es fundamental, más aún si en el Perú no estamos acostumbrados a examinarla. La presidenta y el gobierno hacen bien señalando lo que sucede en la administración pública. ¿Qué esperamos? ¿Un remedio sin el diagnóstico? ¿Un paliativo, un placebo que no sirva para nada? Acostumbrados como estamos a la consultoría eterna, reos de los opinólogos expertos en todo y en nada, algunos pueden sentirse incómodos ante la triste verdad de nuestra realidad estatal. Años de abandono y expolio han petrificado al Estado peruano, un Estado que ha tenido que soportar la politización de la justicia, la persecución de la oposición, la violación sistemática del Derecho y la pérdida selectiva de cuadros y recursos. Contemplar de qué está hecho el Estado es el primer paso para su reforma.

Sí, de eso se trata. El diagnóstico es irrelevante y estéril si luego no emprendemos una reforma posibilista. Los grandes cambios no se hacen en cinco años. Pero sí es posible, en un lustro reformista, en un quinquenio realista, sentar las bases de un Perú para todos.