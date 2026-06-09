El virtual diputado de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, o es muy inocente por ser un debutante en política o pretende tomarnos el pelo a los peruanos. Lo señalo porque acaba de decir que su candidato presidencial, Roberto Sánchez, apuesta por la “tolerancia y el diálogo”, cuando al lado tiene a Antauro Humala, el salvaje cabecilla del “Andahuaylazo” que anda ofreciendo fusilamientos, guerra con Chile y otras barbaridades; y a José Domingo Pérez, que amenaza con denunciar penalmente a quien opine distinto.

Este último, quien hasta hace poco era un fiscal inepto y politizado, ahora que se ha quitado la careta de magistrado parece estar dispuesto a silenciar a los críticos a punta de denuncias penales que no son actos individuales, pues cuentan con el respaldo del propio partido y del mismo Sánchez. Dicen que se les ofende con el “terruqueo”. Bueno, quién los manda a reclutar gente del Movadef, que es Sendero Luminoso. ¿O lo van a negar? Qué tal “tolerancia” la de estos izquierdistas. ¿Se los imaginan en el poder?

De otro lado, el que Sánchez y su partido hayan abierto la cancha a la llamada “izquierda democrática” personificada en personajes lamentables como Pedro Francke, Gustavo Guerra García o Manuel Rodríguez Cuadros, y que incluso hace menos de una semana hayan cambiado su plan de gobierno incendiario de la primera vuelta, no es muestra de “tolerancia y diálogo”, sino de oportunismo puro destinado a ganar los votos necesarios para tener posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno.

Además, qué tan tolerante y afín al diálogo puede ser una propuesta que reivindica a Pedro Castillo, quien está en la cárcel por golpista, por haber querido darle una patada a la Constitución. En lugar de generar consensos y tender puentes con un Congreso donde tenía aliados incondicionales que respaldaron a sus gabinetes e impidieron su vacancia en más de una ocasión, optó por mandar a la tropa y los tanques a que le arreglen los problemas. Que no le hayan hecho caso es otra cosa.

Como todos, Sánchez debe tener virtudes y defectos, pero que no vengan a hablarnos sus escuderos de “tolerancia” y disposición al diálogo de parte de este señor que está disputando voto a voto la Presidencia de la República. Por todo lo visto en su faceta de congresista y candidato presidencial al lado de Humala y Pérez, y protegiendo a un golpista condenado a 11 años de cárcel, el caballero no puede ser una persona abierta a las opiniones y posturas distintas a las suyas. A otros con esas historias.