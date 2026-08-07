La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú, del 11 al 17 de noviembre, representa una noticia que trasciende el ámbito religioso. Como acertadamente tituló ayer nuestro diario, el Santo Padre “vuelve a casa”. Y esa expresión resume el profundo significado de un acontecimiento que despierta ilusión en un país que, durante los últimos años, ha enfrentado una prolongada etapa de crisis política, polarización e incertidumbre.

El regreso del Sumo Pontífice adquiere un valor especial porque conoce de cerca la realidad peruana. Su vínculo con el país y su experiencia en las regiones le permiten comprender las esperanzas y las enormes potencialidades de nuestra sociedad. Esa cercanía hará que su mensaje tenga una resonancia particular entre millones de peruanos que anhelan recuperar la confianza y mirar el futuro con optimismo.

La visita papal constituye una oportunidad para promover valores que hoy resultan indispensables: el diálogo, la reconciliación, la solidaridad y la unidad. En tiempos en que las diferencias suelen imponerse sobre los puntos de encuentro, la presencia de una figura con autoridad moral y vocación integradora puede convertirse en un impulso para fortalecer la cohesión nacional y recordar que los grandes desafíos del país solo pueden enfrentarse trabajando juntos.

El impacto positivo también se reflejará en otros ámbitos. La llegada de miles de peregrinos y visitantes nacionales y extranjeros dinamizará actividades como el turismo, el comercio, el transporte y los servicios, generando un movimiento económico que beneficiará a numerosas familias y empresas.