Después de “Geografía de la oscuridad” (2021), que ganó el Premio Nacional de Literatura 2023, la escritora peruana Katya Adaui vuelve con un nuevo libro de cuentos, “Un nombre para tu isla” (Páginas de espuma, 2025), obra finalista del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve 2024. En la nueva publicación, la autora sostiene su propuesta prosística que ha pulido a lo largo de los años, bajo la influencia de poetas como Anne Carson y José Watanabe, en la que contiene un potente sentido en oraciones cortas, fragmentadas, llevadas a una claridad profunda. Una exploración virtuosa con el lenguaje, por supuesto, que refulge, en especial, en los cuentos “Tripulación, puertas en manual, cross check y reportar”, “Isla Grande” y “El arte de perder”, los mejores del conjunto: historia y forma confluyen de manera notable. El primero se mueve entre la mentira y la verdad, un recurso que usa la narradora del texto para protegerse de su presente y su ansiedad en un vuelo, aunque la verdadera vida siempre sale a flote. “Una amiga dice que me gusta la mentira, por eso trabajo en cosmética”, dice la protagonista, en una imagen reflejo de la escritura. En el segundo cuento, se muestra la facultad irremediable que tiene la relación de los personajes. Sus conexiones rotas se muestran desde los elementos de las locaciones: un faro y su farero desaparecidos, un paraíso vacacional en decadencia, un viaje en bote a punto del naufragio, y una excursión difícil aunque con un tinte redentor. Los personajes ven la felicidad de los otros, la alegría de las relaciones jóvenes, esa luz que ya no los toca pero que pueden recordar o intentar reencontrarse bajo esa luminosidad. “Si ves la ola acercándose / ya es muy tarde para escapar”, dice un letrero en la playa, un recurso que suele funcionarle muy bien a Katya Adaui en su narrativa: revestir lo cotidiano de una fuerza insospechada. Y el tercer cuento indaga en el mundo que surge cuando se deja una vida (relación) a través de la mudanza y los objetos que marcaron emocionalmente. Ahí está la virtud de ese libro, cuando lo material y los sentimientos se vinculan, de manera inusitada, a través de la palabra. Los otros cuatro cuentos, sin embargo, no consiguen la misma altura de los textos mencionados. El libro de Adaui, en general, tiene como virtud el esfuerzo artístico de la palabra, con muchos recursos como el humor, las vueltas de tuerca y la introspección psicológica de sus personajes.