Si el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que encabeza Roberto Burneo tiene previsto, en algún momento, proclamar a los dos candidatos presidenciales que pasan a segunda vuelta, va a tener que hacer malabares legales y verbales para justificar esta decisión luego de haber denunciado penalmente al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y de afirmar en la Comisión de Fiscalización del Congreso que esta entidad es una mentirosa.

Si el mismo JNE ha puesto en duda la honestidad de su jefe, al que ha empapelado por los presuntos delitos contra el derecho al sufragio, omisión o demora de actos funcionales, y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, cómo podría ser que más adelante Burneo y compañía “bendigan” los resultados que les traen un personaje en el que no confían y al que quisieran ver preso, pues por eso lo ha demandado por la vía penal a través del procurador público, más allá de si más tarde es declarado culpable o inocente.

De otro lado, cómo el JNE podría considerar confiables los números que muestre finalmente la ONPE, si para el máximo órgano electoral la institución a cargo de Corvetto ha mentido al país en un comunicado relacionado a cédulas de sufragio encontradas en la vía pública en Surquillo, y ha cometido múltiples irregulares, algunas de ellas indignantes como la de movilizar material electoral en taxis particulares y sin el resguardo de fiscalizadores ni policías.

Todo ha sido manchado, y más allá del proceso en sí, lo que está en peligro es la democracia misma, pues con autoridades emanadas de un proceso cuestionado por culpa de Corvetto y la ONPE, es más que seguro que en algún momento de los próximos cinco años alguien busque sacarlas de sus cargos bajo el argumento que su elección en el 2026 estuvo viciada. Si ya teníamos inestabilidad política desde hace diez años, lo sucedido el domingo pasado podría servir de combustible para que se venga una mayor turbulencia.

Y a propósito, qué será de la vida de los “observadores internacionales” que dijeron que acá no pasó nada, que apenas hubo “algunas irregularidades” y que tras el paseo con todos los gastos pagados, volvieron a sus países habiéndose prestado a avalar semejante desmadre que no es invento de algún candidato perdedor o picón, sino una realidad explicada ya por el propio JNE que ha demandado penalmente al jefe de la ONPE, algo jamás visto en nuestra historia. Peor, imposible.