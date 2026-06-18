Los defensores de un supuesto realismo político, realismo que nunca los ha conducido a la victoria, sostienen que el gobierno de Keiko Fujimori debe enfocarse en la consolidación de sus posiciones políticas aún a costa de la confrontación. La realidad, no el realismo político, es que el pueblo peruano está harto del cainismo estéril. La pulsión fratricida, la necesidad enfermiza de enfrentarnos unos a otros, ha provocado que el Estado retroceda los últimos años y que la pobreza y la inseguridad continúen siendo males generalizados, pestes difíciles de erradicar. La realidad peruana, cien años después, continúa evocando los mismos espectros, las mismas divagaciones.

Siendo así, es preciso oponerse a los cantos de sirena que intentan que Fuerza Popular malgaste su capital político destrozándose inútilmente en batallas estériles, pírricas, que no conducen a nada concreto. La seducción del poder es grande, la levedad, mezclada con nuestra natural tendencia al decoratismo, puede llegar a ser insoportable. Por eso, el verdadero realismo, el realismo funcional que logra objetivos y entrega resultados, tiene que partir de una premisa sencilla: el orden se funda en la paz y la paz nace del diálogo. Necesitamos pactos de Estado realistas, capaces de conducirnos al desarrollo.

Es imprescindible que la reconciliación nacional parta de la unión estratégica del pueblo con las Fuerzas Armadas y la policía. La violencia legítima debe estar en manos del Estado y el gobierno tiene que prepararse para defender la vida y el bien común de los ciudadanos. Nuestros momentos estelares han estado siempre vinculados a esta unidad vital. El Perú solo ha salido adelante cuando el diálogo ha estado respaldado por la firmeza. Si vis pacem, para bellum.