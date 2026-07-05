En las ERM2026 se inscribieron 6 parlamentarios proclamados. Renovación Popular presentó a dos diputados por Lima Metropolitana, un senador nacional y un parlamentario andino suplente. También se inscribieron un diputado proclamado de Ahora Nación como candidato a regidor de Miraflores y una diputada proclamada de Juntos por el Perú como candidata a consejera regional accesitaria por Madre de Dios.

Hasta la fecha, tres diputados han renunciado a sus candidaturas. En cambio, el senador nacional, el parlamentario andino suplente y la diputada por Madre de Dios continúan en carrera.

Respecto de estas tres autoridades, el JNE deberá definir si la condición de parlamentario se adquiere con la proclamación o recién con la juramentación. Este debate ha cobrado relevancia por el caso del senador proclamado Rafael López Aliaga y la controversia surgida entre el JNE y el Congreso de la República.

Ahora corresponde al Supremo Tribunal Electoral resolver una situación inédita, pues un senador proclamado pretende no juramentar para postular como primer regidor o teniente alcalde metropolitano. El JNE deberá definir si la condición de parlamentario nace con la proclamación, como sostienen la norma, la doctrina y la jurisprudencia electoral, o recién con la juramentación. Considero que el mandato parlamentario nace en las urnas y se consolida con la proclamación y entrega de credenciales. Esperemos que la seguridad jurídica del país no se vea afectada. Estemos atentos a cómo termina esta historia sin fin.