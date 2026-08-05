El Jurado Electoral Especial de Lima Centro aprobó la renuncia presentada por Luis Rubio, quien figuraba como candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Lima por Renovación Popular.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 05198-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 5 de agosto, con lo que su salida de la lista quedó oficializada.

La solicitud fue presentada ante la mesa de partes del organismo electoral el 4 de agosto y posteriormente evaluada por la secretaría jurisdiccional.

El JEE determinó que el pedido cumplía con las condiciones establecidas en la normativa electoral y que fue presentado dentro del plazo correspondiente.

Rubio había comunicado previamente su decisión a las autoridades de su agrupación política mediante una carta. En el documento señaló: “Por razones strictly personales, a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable”.

Cabe mencionar que su dimisión se produjo a un día del vencimiento del plazo previsto para la aprobación e inscripción de las listas electorales.