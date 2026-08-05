El organismo electoral oficializó la salida del postulante de Renovación Popular luego de evaluar el pedido presentado ante el JEE de Lima Centro.
El organismo electoral oficializó la salida del postulante de Renovación Popular luego de evaluar el pedido presentado ante el JEE de Lima Centro.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro aprobó la renuncia presentada por Luis Rubio, quien figuraba como candidato a la alcaldía de la Municipalidad Provincial de Lima por Renovación Popular.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución N.° 05198-2026-JEE-LICN/JNE, emitida el 5 de agosto, con lo que su salida de la lista quedó oficializada.

La solicitud fue presentada ante la mesa de partes del organismo electoral el 4 de agosto y posteriormente evaluada por la secretaría jurisdiccional.

El JEE determinó que el pedido cumplía con las condiciones establecidas en la normativa electoral y que fue presentado dentro del plazo correspondiente.

Rubio había comunicado previamente su decisión a las autoridades de su agrupación política mediante una carta. En el documento señaló: “Por razones strictly personales, a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable”.

Cabe mencionar que su dimisión se produjo a un día del vencimiento del plazo previsto para la aprobación e inscripción de las listas electorales.

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