Si los resultados electorales terminan confirmándose, el Perú ingresará a una nueva etapa política. No porque desaparezcan los problemas acumulados durante años, sino porque comienza un nuevo ciclo que obliga a mirar hacia adelante. La legitimidad de origen que otorgan las urnas es indispensable, pero no suficiente. La verdadera legitimidad se construye gobernando para todos los peruanos, especialmente en momentos en que el país enfrenta una profunda crisis de confianza, inseguridad, fragmentación política y debilitamiento institucional. El próximo gobierno recibirá un país cansado de enfrentamientos y confrontaciones intrascendentes. Por ello, la primera gran señal debe ser la búsqueda de la unidad nacional. No una unidad retórica, sino una convocatoria a los mejores talentos del país, independientemente de sus posiciones ideológicas o partidarias. La segunda señal debe ser la conformación de un gabinete basado en la capacidad y la experiencia. Los peruanos esperan soluciones concretas frente a la criminalidad, la extorsión, la crisis educativa, las deficiencias de salud y el estancamiento de muchas regiones. Existe además una responsabilidad especial con los jóvenes. Ellos son el relevo generacional y necesitan recibir un mensaje de esperanza. Más oportunidades educativas, empleo digno, innovación tecnológica y posibilidades reales de desarrollo personal deben formar parte de una visión de futuro que hoy aparece debilitada. La nueva etapa no debe definirse por las disputas del pasado, sino por la capacidad de construir consensos para enfrentar los desafíos del presente. El próximo gobierno tiene la responsabilidad de demostrar que ha comprendido la magnitud de la crisis nacional y que está dispuesto a colocar el interés del país por encima de cualquier otro cálculo político.