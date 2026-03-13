La campaña electoral ha entrado en su recta final. A menos de un mes de las elecciones generales, los candidatos aceleran el paso, multiplican sus apariciones y buscan llegar a la meta como bólidos en una carrera donde cada día cuenta. Sin embargo, mientras los postulantes intensifican su campaña, los ciudadanos se enfrentan a un problema que resume buena parte del desorden político que vive el país: la cédula de votación.

La papeleta que recibirán los peruanos en las urnas será la más grande de nuestra historia. También, para muchos, la más confusa. No pocos la describen con ironía como un examen de admisión antes que como un instrumento electoral. Una oferta desbordada que, paradójicamente, no garantiza mejores opciones para elegir.

En teoría, más candidatos deberían significar mayor pluralidad democrática. En la práctica, sin embargo, el exceso termina produciendo el efecto contrario: confusión, dispersión y dificultad para que el elector pueda informarse adecuadamente.

Pero más allá de las responsabilidades políticas que explican este escenario, hay una tarea que ahora recae inevitablemente en los ciudadanos. Informarse, comparar propuestas y votar con conciencia será más importante que nunca. La complejidad del proceso no puede convertirse en excusa para la indiferencia.

Al final del día, más allá del tamaño de la cédula o del número de candidatos, la decisión sigue estando en manos de los electores.