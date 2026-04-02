La Semana Santa se presenta como una oportunidad propicia para la reflexión, más allá de su dimensión espiritual. En medio de una coyuntura electoral decisiva, estos días de pausa pueden convertirse en un espacio valioso para informarse, contrastar propuestas y asumir con responsabilidad el acto de votar. Porque la democracia no se sostiene únicamente en la oferta política, sino en la calidad de las decisiones que toma la ciudadanía.

Las exposiciones de los candidatos presidenciales en los debates, muchas veces envueltas en ruido y confrontación, deben ser evaluadas con criterio y objetividad. No se trata de quedarse con la frase más llamativa o el ataque más viral, sino de identificar propuestas viables y coherentes con las necesidades del país.

Resulta preocupante que, a pocos días de las elecciones, aún exista un amplio sector de peruanos que no ha definido su voto. Esta indecisión puede ser leída como desconfianza, pero también como una oportunidad. Informarse, comparar y reflexionar sigue siendo posible, y estos días ofrecen el contexto ideal para hacerlo sin la presión inmediata de la campaña.

Conviene no olvidar que, después del 12 de abril, no habrá espacio para los lamentos. Los gobernantes que asuman la conducción del país serán el resultado de una decisión colectiva. Por ello, más que un derecho, el voto es una responsabilidad. Y ejercerlo con conciencia es, quizás, el acto más concreto de compromiso con el futuro del Perú.