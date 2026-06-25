La fortaleza de una democracia no se mide cuando todos aceptan los resultados que les favorecen, sino cuando quienes resultan derrotados tienen la capacidad de reconocerlos y respetarlos. Precisamente allí radica una de las mayores responsabilidades de los líderes políticos: contribuir a la estabilidad institucional por encima de sus intereses particulares.

En ese contexto, resulta preocupante la actitud asumida por el candidato presidencial Roberto Sánchez tras los resultados de la segunda vuelta electoral. Durante la campaña aseguró que respetaría el veredicto de las urnas; sin embargo, hoy parece alejarse de ese compromiso. Lejos de reconocer los resultados oficiales, insiste en instalar sospechas sobre el proceso electoral mediante denuncias que hasta el momento no han sido respaldadas por pruebas concluyentes.

El líder de Juntos por el Perú continúa cuestionando el voto en el extranjero y la falta de digitalización de las actas, pese a que los organismos electorales han descartado irregularidades que alteren la voluntad popular. En lugar de presentar evidencias sólidas por las vías establecidas, opta por una narrativa que alimenta la desconfianza ciudadana y profundiza la polarización en un momento en que el país necesita serenidad y certidumbre.

Por ello, los discursos inflamados y las acusaciones sin respaldo no contribuyen a esclarecer los hechos ni a fortalecer la democracia; por el contrario, generan zozobra y alimentan tensiones sociales.