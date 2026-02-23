Esta semana será decisiva para el país si tenemos en cuenta que hoy o mañana conoceremos a los integrantes del equipo ministerial el presidente José María Balcázar, quien más allá de las palabras y los gestos que ha tenido desde que tomó las riendas del gobierno, mostrará cuál será el rumbo de su administración prevista para los próximos cinco meses.

Bien que haya descartado el indulto al golpista Pedro Castillo y su cordial reunión con el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde. También que tenga a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros, aunque en los últimos años su desempeño como político no haya sido el mejor.

En las próximas horas sabremos el nivel de penetración del partido del prófugo Vladimir Cerrón en la conformación del gabinete, y cuál será la “cuota” para César Acuña, José Luna y “los niños” de Acción Popular. Para esta gente el Estado es un botín.

En Correo no somos optimistas. Nada bueno puede generar un gobierno a cargo de un personaje como Balcázar, que ha sido elegido por Perú Libre, y que además tiene graves acusaciones y casos abiertos en el sistema de justicia, que en cualquier país serio debieron descalificarlo hasta para entrar en política.