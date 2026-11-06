¿Para qué futuro estamos educando a nuestros alumnos si ni siquiera podemos imaginar las disrupciones que enfrentarán? Pretender anticiparlas todas sería como enseñar a navegar memorizando las olas que vendrán.

La nueva educación no consiste en acumular conocimientos para un mundo previsible, sino en cultivar mentes curiosas, corazones resilientes y personas capaces de encontrar sentido y dirección en medio de la incertidumbre.

Para ello necesitamos desarrollar dos capacidades poco presentes en los currículos escolares: la intuición calificada y el escepticismo ilustrado.

La primera permite reconocer patrones, conectar experiencias y anticipar cambios antes de que las investigaciones los documenten. La segunda enseña a dudar sin paralizarse, cuestionar sin caer en el cinismo y utilizar tecnologías como la inteligencia artificial sin someterse a sus respuestas.

Los directores y profesores necesitan convertirse en artistas de la intuición y estrategas de la innovación, capaces de actuar con criterio propio sin esperar que cada decisión esté respaldada por un estudio concluyente.

También debemos revisar qué evaluamos. ¿Importa más recordar respuestas o formular buenas preguntas? ¿Reproducir conocimientos o conectarlos para comprender situaciones nuevas? Incluso saber formular preguntas inteligentes a la IA exige pensamiento propio.

Educar para el futuro implica, además, atender las heridas emocionales, fortalecer la socialización y cuidar la salud mental.

No necesitamos escuelas que preparen a los alumnos para regresar a la normalidad, sino para construir caminos cuando la normalidad deje de existir.