El 7 de junio disputarán la presidencia Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. Con escasa votación, representan la creciente polarización de fuerzas sociales del país y diferentes visiones de sectores provincianos y andinos frente a la centralización limeña, exigiendo respeto a la elección ciudadana, aunque no guste.

El fujimorismo ha gobernado desde el Congreso y aprobado leyes procrimen. Vacaron al presidente Pedro Castillo sin la votación constitucional requerida y copado diferentes organismos y poderes del Estado para ganar estas elecciones.

Nuestro voto claramente no será por Fujimori, responsable de la crisis política que vivimos al negar su fracaso electoral anterior alegando fraude no probado. Ella ahora plantea orden y seguridad emulando a su padre Alberto Fujimori, recordado por el indulto a los autores de la masacre de Barrios altos,

El voto por Sánchez expresa a los sectores históricamente discriminados y de allí la vigencia de la imagen de Castillo. La fractura política, social y económica del país es real e histórica, negarla es de ciegos. Desde el militarismo del siglo XIX y los gobiernos del XX “democráticos”, la brecha se mantiene sin políticas de transformación.

Este es un momento para volver a apostar por la esperanza y una política clara que permita avanzar en superar desigualdades extremas y exclusiones imposibles de tolerar. Por esa esperanza, por cercanía programática y demandando se gobierne con honradez, transparencia, cuentas claras, cero corrupción y democracia colectiva, votaré por Juntos por el Perú.