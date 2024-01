En enero del 2018, la turista española, Nathaly Salazar, desapareció en Cusco. Desde entonces han pasado seis años sin que se sepa su paradero exacto y después de años de proceso judicial y de la búsqueda de sus padres, que llegaron a Perú desde Europa, el posible crimen de la visitante aún está sin resolver.

Correo se comunicó en exclusiva con Alexandra Ayala, madre de la desaparecida, quien narró la tormenta que aún vive con sus esposo, con quien se devolvió a España luego de buscar por años a su hija en Cusco, ”se nos acabó el dinero para continuar con la búsqueda, pero jamás se nos acabarán las ganas”, cita entre lágrimas.

La madre de familia suena ahora más cortante en sus declaraciones, su tono triste demuestra lo decepcionada que está de la justicia peruana, y de las autoridades que juraron buscar a su hija hasta encontrarla, y que hasta ahora no han podido hacerlo.

Nathaly había llegado a Cusco a fin de realizar deportes de aventura, es así que aquel fatídico 02 de enero del 2018, tomó los servicios de Jainor Huillca, transportista y supuesto operador de turismo, quien la llevó hasta una tirolesa ubicada en Maras (Valle Sagrado de Los Incas). En el lugar, según declaraciones de él y de Luzgardo Pillco, el otro implicado, la visitante falleció al golpearse en la atracción turística. Lo que pasó a continuación es un misterio hasta el momento.

Tiempo después, y luego de hacerse mediático el caso, los implicados aseguraron haber robado las pertenencias de la joven tras su muerte y haber lanzado su cuerpo al río Vilcanota, versión que jamás pudo ser comprobada.

“Las autoridades peruanas solo la buscaron por ocho meses, según ellos es lo que dicta la ley, luego los implicados fueron sentenciados a 11 años de prisión, como si esa condena fuera ejemplar para un caso de homicidio, robo, entorpecimiento e impedimento a la justicia”, cita la madre de la víctima.

LO LIBERARON

A seis años de este caso, una de las cosas que más llama la atención e indigna a los familiares de Nathaly Salazar, es que uno de los imputados ya se halla en libertad: “Jainor fue liberado en octubre del 2022, anda a sus anchas y ni siquiera pagó la reparación civil, las autoridades del Inpe no tomaron eso en cuenta, ni el tiempo perentorio que tenía para decir dónde está mi hija, lo liberaron por estudio y horas de trabajo, el fiscal dice que no se puede hacer nada contra esta resolución”, sentenció la madre de Nathaly.

Mientras tanto, Luzgardo Pillco, fue transferido del penal Challapalca al penal de Ancón en Lima, ahí cumplirá su condena que acaba el 2025, y hasta ahora —al igual que su presunto cómplice— no ha dicho dónde está el cuerpo de la turista española.

Perú. La turista española Nathaly Salazar Ayala (28) desapareció en el distrito de Maras el pasado 25 de diciembre. (Foto: Facebook)

“Lo que me extraña y no me deja vivir en paz es que no quieren decir dónde está mi hija, lo único que queremos es regresarla a España, a Valencia, para que su papá y yo podamos morir en paz. Nosotros estamos muy afectados en nuestra salud, yo tengo diabetes y me han descubierto artrosis degenerativa, pero no voy a parar, ni bien me recupere volveré a Perú a buscar justicia”, acota la madre de la desaparecida.

EL PROCESO CONTINÚA

Lejos de acabar, el proceso contra los implicados continúa, pero en cortes internacionales, como explicó Alexandra Ayala: “el proceso sigue en derechos humanos que no va a dejar que se cierre el caso, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos han pedido al Estado Peruano informes sobre las acciones y documentación acerca del caso, pero Perú es en un caos y hasta ahora no han respondido el pedido, estamos en eso, la ley internacional ampara que mientras no se halle el cuerpo no se para la investigación”.

Reinician búsqueda de la turista Nathaly Salazar en Cusco (FOTOS)

Los padres de Nathaly Salazar también han entablado un proceso contra el abogado de los imputados, Jainor Huillca y Luzgardo Pillco, a quien acusan de haberles pedido la suma de 10 mil dólares para que sus defendidos supuestamente revelen dónde se halla el cuerpo de la española.

“El abogado se llevó el proceso a Lima, pero este continúa, tenemos pruebas, grabaciones y demás, no vamos a parar hasta ver justicia en este caso, son seis años y aguardaremos los que tengamos que esperar” , culminó Ayala.

DATO:

- Nathaly Salazar tenía 28 años cuando desapareció en el Valle Sagrado de Los Incas, ella había estudiado gestión de deporte y turismo, y quería visitar Perú para ver la oferta turística y visitar Ecuador para retornar a sus raíces y poner una agencia de viajes que involucre la llegada de turistas europeos a estos dos países, en lugar de ello desapareció sin dejar huella.