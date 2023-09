Dos muertos y un herido dejó un trágico accidente de tránsito registrado esta madrugada en el sector Los Pinos de la Panamericana Norte, en la provincia de Virú, de la región La Libertad.

Tragedia

El hecho se produjo, a las 12:50 de la mañana, cuando el automóvil de placa de rodaje T5D-514 transitaba por la mencionada vía y habría impacto de forma violenta contra la parte posterior de un vehículo pesado. Esta última unidad no fue encontrada en la zona.

Producto del choque, fallecieron en el acto Luis Humberto Quiroz Carranza (copiloto) y Fermín Vera Lara (iba sentado en la parte posterior). Además, el conductor identificado como Frank Quiroz Rosario resultó gravemente herido. Personal de Serenazgo de Virú auxiliaron a Quiroz Rosario y lo trasladaron de emergencia al hospital de la zona.

El auto de color negro quedó totalmente destrozado tras el fuerte impacto, que terminó en medio de esta vía que es muy transitada.

Quiroz Carranza quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo. Agentes de Carreteras de Moche y de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Trujillo llegaron hasta el lugar para atender el caso e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del fatal accidente.

Conocidos

Familiares de Fermín Lara, quien es conocido como “Gato” y vive en el centro poblado de San José, protagonizaron dolorosas escenas de dolor. El occiso dejó cuatro hijos en la orfandad.

“Pensaba que estaba herido. A las 9 de la noche salió, pero a las 11 de la noche me llamó y me dijo que estaba por California (Virú). Él trabajaba en Camposol. Siempre le decía que no salga, porque hay muchos accidentes”, indicó Cleofe Llanos en declaraciones a RADIO KE BUENA VIRU. Ella es la esposa de la víctima, y que vive en la calle de República de Chile.

Mientras tanto, Luis Quiroz (fallecido) y Frank Quiroz (herido), papá e hijo, respectivamente, también vivían en San José.