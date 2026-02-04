Al menos cuatro personas fallecieron en un fatal accidente de tránsito ocurrido el martes en la carretera Canta–Huayllay, vía que conecta las regiones Lima, Junín y Pasco. El choque se produjo luego de que una camioneta impactara frontalmente con un bus interprovincial a la altura del kilómetro 42.5.

De acuerdo con información preliminar, las circunstancias del accidente aún son materia de investigación. Sin embargo, el fuerte impacto provocó que la camioneta se despistara y terminara varios metros fuera de la vía, y sus ocupantes murieron en el acto.

Tras el siniestro, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de emergencia acudieron rápidamente a la zona para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. “Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de emergencia acudieron rápidamente a la zona para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos”, informó el Centro de Operaciones Regional (COER) de Pasco.