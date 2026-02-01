En la capital peruana, los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de emergencias en la vía pública. De acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el último periodo se registraron 37.324 accidentes, entre choques y atropellos, con mayor incidencia en vías como la Panamericana Sur y la Panamericana Norte.

Frente a este escenario, conocer cómo actuar durante los primeros minutos posteriores a un siniestro puede resultar determinante. Por ello, La Positiva Seguros difundió una serie de recomendaciones para responder de forma adecuada ante un accidente de tránsito y evitar que la situación se agrave.

Evaluar el entorno y asegurar la escena

La primera acción debe ser observar el lugar del accidente y verificar que no existan riesgos adicionales, como tránsito a alta velocidad, derrames de combustible o posibilidad de incendio. Activar las luces intermitentes y advertir a otros conductores ayuda a reducir el riesgo de un segundo impacto, considerado uno de los escenarios más peligrosos en emergencias viales.

Avisar de inmediato a los servicios de emergencia

Una vez controlado el entorno, es fundamental comunicarse con ambulancias, bomberos o la policía. Brindar información clara sobre la ubicación exacta, el número de personas involucradas y su estado permite una respuesta más rápida y eficiente. Cada minuto es clave, por lo que retrasar la llamada puede afectar la atención oportuna de los heridos.

Evaluar a los heridos sin moverlos

El primer contacto con las personas afectadas debe ser verbal y visual. Hablarles con calma permite comprobar si están conscientes y transmitirles tranquilidad mientras llega la ayuda especializada. Mantenerlos inmóviles es esencial, ya que movimientos innecesarios podrían agravar lesiones internas o comprometer la columna vertebral, incluso si no existen signos visibles de gravedad.

Brindar ayuda básica dentro de límites seguros

Ante la presencia de sangrado visible, aplicar presión directa con un paño limpio puede ayudar a controlar la hemorragia hasta la llegada del personal médico. La intervención debe limitarse a acciones básicas de primeros auxilios, evitando maniobras improvisadas que puedan generar mayores complicaciones.

Prevención y asistencia oportuna

Especialistas coinciden en que contar con nociones básicas de primeros auxilios, mantener la calma y actuar con responsabilidad puede marcar una diferencia decisiva ante una emergencia vial. A ello se suma la importancia de una conducción preventiva y de disponer de un seguro vehicular que facilite el acceso oportuno a atención médica y servicios de asistencia.

Durante esta temporada, La Positiva ha reforzado su presencia en distintos puntos de la ciudad mediante servicios de auxilio mecánico y apoyo en vía pública, con el objetivo de brindar atención inmediata a los conductores.

Para mayor información, los clientes pueden comunicarse a Línea Positiva: (01) 211 0211.