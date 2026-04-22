Los accidentes de tránsito continúan representando un riesgo constante en el país. Durante el 2025, más de 2 mil personas fallecieron en siniestros viales en el Perú, lo que refleja la magnitud del problema y la necesidad de contar con mecanismos adecuados de protección.

En este contexto, uno de los principales errores es la confusión entre el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el seguro vehicular, ya que ambos cumplen funciones distintas ante un accidente.

Según especialistas, entender el alcance de cada cobertura permite actuar con mayor seguridad y evitar gastos imprevistos.

¿Qué cubre el SOAT en un accidente?

El SOAT es el primer seguro que se activa tras un accidente de tránsito y está diseñado para proteger la vida y la salud de las personas involucradas.

Entre sus coberturas principales se incluyen:

Atención médica de emergencia

Hospitalización y tratamientos posteriores

Indemnización por invalidez permanente

Indemnización por fallecimiento

Gastos de sepelio

Una de sus características principales es que no requiere determinar responsabilidades, ya que cubre a todos los afectados, incluidos conductores, pasajeros y peatones.

De acuerdo con Bernardo Klinge Leon, aún existe la creencia de que este seguro cubre todos los daños de un accidente.

“Todavía existe la idea de que el SOAT cubre todo lo que ocurre en un accidente, cuando en realidad su alcance está enfocado en las personas”, explicó el especialista.

¿Qué cubre el seguro vehicular?

A diferencia del SOAT, el seguro vehicular se enfoca en cubrir los daños materiales que puede generar un accidente.

Este tipo de seguro permite cubrir:

Reparación del vehículo asegurado

Daños ocasionados a otros vehículos

Daños a viviendas, negocios o infraestructura

Pérdida total del vehículo (según póliza)

Robo del vehículo u otros eventos específicos

Además, ayuda a reducir el impacto económico que puede recaer sobre el conductor o propietario del vehículo tras un siniestro.

Cómo se complementan ambos seguros

Los especialistas señalan que el SOAT y el seguro vehicular no deben considerarse excluyentes, sino complementarios.

Mientras el SOAT garantiza la atención médica inmediata de las personas afectadas, el seguro vehicular permite enfrentar los costos derivados de los daños materiales.

Contar con ambos seguros permite responder de manera integral ante un accidente y disminuir los efectos económicos que suelen derivarse de estos eventos.