En el contexto del Día Internacional de la Mujer, especialistas destacan la importancia de fortalecer los mecanismos para prevenir y atender el acoso laboral, una problemática que afecta la salud emocional de los trabajadores y el clima organizacional.

Según explica Cecilia Vargas, socia del área Laboral de CMS Grau, el acoso en el trabajo suele pasar desapercibido porque muchas conductas se normalizan o se minimizan, lo que retrasa las denuncias y agrava el daño.

“Estas conductas afectan la dignidad de la persona, el clima laboral y pueden constituir un riesgo psicosocial”, explica la especialista.

Marco legal contra el acoso laboral en Perú

En el Perú existen normas que buscan garantizar espacios de trabajo seguros y libres de violencia.

Entre ellas se encuentran:

Ley N.º 27942

Convenio 190 de la OIT

Estas disposiciones establecen la obligación de las organizaciones de prevenir, investigar y sancionar conductas de violencia o acoso, especialmente aquellas basadas en género.

Conductas que pueden constituir acoso laboral

El acoso laboral puede manifestarse de diversas formas dentro del entorno de trabajo.

Entre las conductas más frecuentes se encuentran:

Hostigamiento psicológico: insultos, críticas excesivas o asignación de tareas humillantes.

insultos, críticas excesivas o asignación de tareas humillantes. Conductas sexuales no deseadas: comentarios, gestos o miradas inapropiadas.

comentarios, gestos o miradas inapropiadas. Discriminación: trato desigual por género, raza, discapacidad u otras condiciones.

trato desigual por género, raza, discapacidad u otras condiciones. Represalias: sanciones o cambios de puesto tras denunciar una conducta indebida.

La especialista advierte que denunciar no es suficiente si no se implementan medidas de protección inmediatas e investigaciones serias.

Pasos para identificar y denunciar el acoso laboral

Los especialistas recomiendan seguir un procedimiento ordenado para abordar estas situaciones.

Documentar los hechos: Registrar fechas, lugares y detalles de los incidentes. También se recomienda recopilar pruebas como mensajes, correos electrónicos o identificar posibles testigos. Presentar una queja formal: En casos de hostigamiento sexual, en empresas con más de 20 trabajadores la denuncia debe presentarse ante el Comité de Intervención contra el Hostigamiento Sexual. En organizaciones más pequeñas, ante el delegado designado. En situaciones de acoso laboral general, la queja puede realizarse mediante canales internos como el buzón ético o el área de recursos humanos. Solicitar medidas de protección: La víctima puede pedir acciones como cambio de área, restricciones de contacto con el denunciado o ajustes en las condiciones de trabajo. Verificar los plazos de investigación: En casos de hostigamiento sexual, las empresas tienen hasta 15 días calendario para investigar la denuncia y emitir un informe.

La prevención también es responsabilidad de las empresas

El enfoque del Convenio 190 de la OIT establece que prevenir la violencia laboral implica más que sancionar conductas.

Las organizaciones deben implementar:

Políticas internas claras

Evaluación de riesgos psicosociales

Programas de capacitación

Canales de denuncia eficaces

“Un entorno laboral seguro no solo protege a las personas, también fortalece la reputación y sostenibilidad de la organización”, concluye Vargas.