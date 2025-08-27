La provincia de Andahuaylas se encuentra consternada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un adolescente de 15 años en el bosque de Ccoyahuacho, en el distrito de San Jerónimo. De acuerdo con las indagaciones preliminares, el menor habría estado acompañado por otros adolescentes ingiriendo aparentemente bebidas alcohólicas antes de su desaparición.

El joven fue visto por última vez el 24 de agosto, cuando salió de su casa indicando que se dirigía a jugar fútbol. Al no regresar, su padre denunció la desaparición al día siguiente, lo que motivó un operativo de búsqueda que culminó con el trágico hallazgo en la zona boscosa.

La Policía informó que tres adolescentes fueron retenidos como parte de las investigaciones. En la vivienda de uno de ellos se encontraron prendas con manchas de sangre, además de la mochila y el celular de la víctima. Estos indicios serán sometidos a pericias para determinar las circunstancias del crimen.

Los familiares del menor pidieron celeridad en las investigaciones y justicia para esclarecer las causas de la muerte. El caso está siendo investigado por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Andahuaylas.