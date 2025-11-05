El Poder Ejecutivo aprobó modificaciones al Reglamento del Código de Ejecución Penal, mediante el Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado este miércoles 5 de noviembre de 2025 en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La medida adecua el reglamento a la ley que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que los adolescentes de 16 y 17 años sean procesados como adultos dentro del sistema penal peruano.

Régimen especializado y principio de protección

Pese a su inclusión en el sistema penal, el decreto dispone que los adolescentes mantendrán la protección del principio del interés superior del adolescente, que orienta la aplicación de un tratamiento penitenciario especializado y con enfoque en derechos.

El nuevo artículo 5-A incorpora el principio de flexibilización, que permitirá clasificar a los internos adolescentes en el régimen penitenciario más adecuado según sus características personales, sin seguir el esquema progresivo aplicable a los adultos.

Asimismo, se establece que los internos de 16 y menores de 21 años estarán sujetos a un sistema de individualización científica, considerando su edad, condición social y desarrollo psicológico en la definición de su tratamiento y ubicación.

Cambios institucionales y técnicos

El Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS modifica los artículos 4, 5, 11, 32, 33, 41, 44, 46, 49, 59, 97, 98, 117, 138, 159 y 234 del Reglamento del Código de Ejecución Penal, e incorpora los artículos 5-A y 48-A.

Las Juntas Técnicas de Clasificación y los Órganos Técnicos de Tratamiento deberán incluir, en lo posible, psicólogos especializados en adolescentes, y los establecimientos penitenciarios deberán adecuar espacios diferenciados para los internos de 16 y 17 años.

La Oficina General de Planificación del INPE informará mensualmente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) sobre la cantidad, nombre y ubicación de los internos adolescentes, para garantizar su seguimiento y protección institucional.

Datos clave