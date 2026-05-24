El Ministerio de Defensa autorizó el viaje de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) a Bolivia para repatriar a 52 ciudadanos peruanos que se encuentran imposibilitados de retornar al país.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 00610-2026-DE, publicada en la edición extraordinaria de Normas Legales del diario El Peruano.

Según la disposición , el vuelo humanitario partirá mañana domingo 24 de mayo y realizará operaciones en las ciudades bolivianas de La Paz y Cochabamba. Además del retorno de los compatriotas, la aeronave también trasladará a 47 ciudadanos bolivianos de regreso a su país.

La resolución precisa que la autorización comprende el desplazamiento de la tripulación principal y una alterna de la aeronave Hércules L-100-20 FAP 382. Asimismo, establece que la participación de la tripulación alterna quedará sujeta a cualquier eventual impedimento de la tripulación titular.

La norma también faculta al comandante general de la Fuerza Aérea del Perú a modificar las fechas del viaje, siempre que no se altere el tiempo autorizado ni la finalidad de la misión humanitaria. El documento lleva la firma del ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno.