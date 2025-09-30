El aeropuerto Fernando Belaunde Terry, ubicado en la ciudad de Jaén, volvió a estar plenamente operativo este martes tras dos años de paralización, gracias a la conclusión de los trabajos de asfaltado y mejora de su infraestructura, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El titular del sector, César Sandoval, encabezó una ceremonia simbólica de reapertura en la que destacó la importancia de esta obra para la conectividad regional. “Nos sentimos satisfechos por los trabajos realizados. Jaén merecía tener nuevamente su aeropuerto operativo”, señaló.

Sandoval anunció que los pasajes comenzarán a liberarse este miércoles y que los vuelos se reiniciarán el 1 de noviembre. La rehabilitación contempló la intervención de 15,000 m² de pista, en los que se colocó base estabilizada y asfalto en caliente de alta resistencia, junto con la instalación de geomallas y geotextiles para proteger la superficie de la humedad.

Además, se rehabilitó el drenaje paralelo para asegurar la correcta evacuación del agua y se ejecutan mejoras en el terminal de pasajeros, que contará con sistema de rayos X, detector de metales, faja transportadora y una plataforma para dos aeronaves tipo A320.

Proyecto de modernización integral: S/ 317 millones

El ministro Sandoval también informó sobre el ambicioso proyecto de modernización integral del aeropuerto, cuya inversión asciende a S/ 317 millones 313,000. El plan contempla:

Ampliación de la pista de 2,400 a 2,750 metros.

de 2,400 a 2,750 metros. Nueva calle de rodaje y plataforma para aeronaves.

y plataforma para aeronaves. Moderno terminal de pasajeros con capacidad para tres vuelos simultáneos .

con capacidad para . Torre de control nueva , cerco perimétrico, pórtico de ingreso y estacionamiento amplio.

, cerco perimétrico, pórtico de ingreso y estacionamiento amplio. Instalaciones para respuesta rápida ante emergencias.

El expediente técnico del proyecto está en desarrollo. Se prevé que la primera etapa sea licitada en el segundo trimestre de 2026 y las obras comiencen en agosto del mismo año.

Autoridades presentes

Durante la visita de inspección, el ministro Sandoval estuvo acompañado por la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León; la congresista Silvia Monteza; la presidenta de Corpac, Tabata Vivanco, y autoridades regionales y locales de la provincia de Jaén.