Datos fueron dados durante encuentro latinoamericano de defensores indígenas.
Datos fueron dados durante encuentro latinoamericano de defensores indígenas.

En el país, 35 defensores ambientales indígenas han sido asesinados desde 2020, de acuerdo con datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 590 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019. Según esta entidad, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.

Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.

Estos datos fueron dados durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), que reunió en Lima a representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.

“La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino a las estructuras criminales que están detrás. El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades”, advirtió Carlos Quispe, representante de la Secretaría Técnica de ALADTI y de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

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