En el país, 35 defensores ambientales indígenas han sido asesinados desde 2020, de acuerdo con datos de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

Por su parte, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 590 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019. Según esta entidad, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.

Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.

Estos datos fueron dados durante el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (ALADTI), que reunió en Lima a representantes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú.