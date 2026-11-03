El alcalde de Máncora, Manuel Cruz Aguilar, advirtió que cerca de 250 familias del asentamiento humano Primero de Mayo están en riesgo de sufrir deslizamientos de lodo y barro, a raíz de las intensas lluvias y la activación de quebradas en el distrito.

La autoridad edil indicó que la municipalidad gestionó apoyo ante el Ejecutivo, el Gobierno Regional de Piura y otras instituciones para hacer frente a la emergencia en este y otros sectores del distrito. No obstante, aseguró que hasta ahora no han obtenido respuesta a sus solicitudes.

“Ninguna respuesta hemos tenido, ninguna. Solamente estamos trabajando con la maquinaria de nosotros”, declaró a RPP.

Cruz precisó que el pedido incluye un cargador frontal, camiones volquete y retroexcavadoras, maquinaria necesaria para remover el lodo acumulado y trasladarlo hacia otras zonas.

Asimismo, señaló que hasta la fecha no ha recibido llamadas ni coordinaciones de representantes del Gobierno para poner en marcha medidas de prevención y atención de emergencias en Máncora.

El burgomaestre precisó que las lluvias registradas el último lunes, entre las 5:00 p.m. y las 7:30 p.m., ocasionaron la activación de las quebradas Cabo Blanco y Fernández.

Frente a la falta de apoyo, el alcalde señaló que la municipalidad ejecuta labores de limpieza y descolmatación de canales con equipos propios. Sin embargo, precisó que todavía existen zonas que necesitan ser atendidas.

El alcalde también anunció que, luego de las coordinaciones realizadas, un grupo de integrantes del Ejército del Perú, proveniente de Querocotillo, en Sullana, llegará este martes a Máncora para evaluar los daños y organizar labores de apoyo a las familias afectadas.

Por otro lado, Cruz Aguilar alertó que el panorama podría complicarse si se presentan nuevas lluvias intensas antes de que concluyan los trabajos de limpieza en los sectores afectados.

El riesgo de inundaciones también alcanza a las viviendas ubicadas cerca de canales y cunetas. En ese sentido, las familias que residen en las laderas de los cerros están expuestas a un mayor peligro ante posibles deslizamientos de tierra y lodo.