Arturo Fernández, alcalde de Moche se declaró en rebeldía sobre las medidas por el Gobierno con el fin de reducir el contagio de coronavirus. Aprovechando que las personas estaban formando una larga fila para ingresar al banco, el burgomaestre que no usó mascarillas dio su polémico mensaje desde su balcón y que fue publicado en sus redes sociales.

“Veo incoherencias por parte del presidente Martín Vizcarra. Usted a diferencia de mi persona, yo he sido electo por el pueblo y no he llegado a través de una vacancia. Esa es la gran diferencia”, afirmó.

Se opone a la vacuna y a la campaña de comunicación del Gobierno

El alcalde distrital sin ningún sustento científico habló sobre los avances de la vacuna y su clara oposición a la misma.

“Nos quiere culpar por las muertes del coronavirus. Un virus traído desde China y usted sabe que es el cómplice de este virus. Aquí ni los niños ni los adolescentes son cómplices, señor Vizcarra. Usted debió cerrar las fronteras desde un inicio. Quisiera saber si entre los 3 mil que son voluntarios de la vacuna hay algún ministro”, cuestiona el alcalde de Moche.

“En Lima hay más contagiados que en Trujillo. Aquí los hospitales están vacíos, no lo digo yo, lo dice la Ministra, lo dice el Gobernado regional y nos mandan a cuarentena para callarnos. Me apagan el micrófono cuando hablo del dióxido de cloro” dice.

General PNP Ángel Toledo: “El señor (alcalde de Moche) desconoce por completo las normas” (VIDEO)

No es la primera vez que Arturo Fernández Bazán declara de esa manera desde aquel balcón. Días antes fue intervenido por la policía, razón por la que tuvo que finalizar pronto su discurso.

El Director de la III Macro Región Policial La Libertad, Ángel Toledo Palomino, dejó claro que seguirán de cerca el comportamiento de la autoridad civil, aunque, advirtió que Fernández desconoce la norma.

“Es un tema de desconocimiento de la norma e indudablemente vamos a ver cuáles son los efectos, vamos a ver que es lo que acontece en el ínterin de estos días y luego veremos que normativa es lo que calza de acuerdo a la conducta desplegada por este señor, en este momento es prematuro”, aseguró.

Colegio Médico evalúa sancionar a alcalde de Moche

Las declaraciones del alcalde distrital de Moche, César Fernández le podría causar problemas con el Colegio Médico de La Libertad, no solo por pedir que incumplan con la cuarentena sino por exhortar el consumo de dióxido de cloro.

“Esta asesoría legal viendo este tema, pero no quiero adelantar opinión, pero está en evaluación”, aseguró el decano del Colegio Médico al medio La Industria.