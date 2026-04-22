El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los Jurados Electorales Especiales (JEE) aún no reciben en su totalidad las actas observadas correspondientes a las Elecciones Generales del 12 de abril. La entidad advirtió que esta situación viene afectando el desarrollo de sus funciones dentro del proceso electoral en curso.

De acuerdo con la institución, una parte importante de ese material continúa bajo custodia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a través de sus oficinas descentralizadas. En ese sentido, solicitó que se remitan con urgencia los documentos pendientes para evitar mayores demoras.

Comunicado del JNE | #EG2026

Hasta la fecha los Jurados Electorales Especiales no han recibido la totalidad de las actas observadas pese a los requerimientos realizados a la ONPE. pic.twitter.com/Lbl6TLQDjO — JNE Perú (@JNE_Peru) April 22, 2026

Avance parcial en la revisión de actas

El organismo electoral detalló que los Jurados Electorales Especiales han logrado resolver 33 624 actas que presentaban observaciones durante el cómputo de votos. Sin embargo, precisó que aún existen cerca de 30 mil actas adicionales que no han sido enviadas para su evaluación.

Esta situación limita el avance del proceso de revisión de resultados en distintas circunscripciones. La entidad indicó que el envío incompleto de la documentación impide cerrar esta etapa del conteo.

El organismo explicó que la falta de remisión de las actas está generando retrasos en el cumplimiento del calendario electoral. Asimismo, señaló que esta situación compromete el ejercicio de sus funciones dentro del proceso.

“La falta de remisión de este material viene generando retrasos en el desarrollo del proceso electoral y compromete el cumplimiento del cronograma de las Elecciones Generales 2026, así como el adecuado ejercicio de nuestra función”, indicaron.

El JNE también advirtió que no cuenta con los ejemplares necesarios de las actas electorales para realizar el cotejo correspondiente. Este procedimiento resulta clave ante la presentación de recursos de apelación relacionados con los resultados.

La ausencia de estos documentos impide que los jurados puedan completar la verificación de la información electoral. Por ello, la entidad reiteró su pedido para que se envíe el material pendiente a la brevedad posible.