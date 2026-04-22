El Ministerio del Interior realizó este martes una reunión multisectorial para evaluar la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. Durante este encuentro, se oficializó la puesta en funcionamiento de un sistema orientado a supervisar el avance de las acciones previstas en dicha estrategia.

La sesión fue encabezada por el titular del sector, José Zapata Morante, y contó con la participación de representantes de 21 entidades públicas. En ese espacio se abordaron mecanismos de articulación institucional para el seguimiento de políticas vinculadas a la seguridad.

El ministro del Interior, José Zapata, lideró la primera reunión multisectorial de seguimiento al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, articulando esfuerzos con entidades clave para reforzar la respuesta del Estado frente al delito. pic.twitter.com/KhVdsbNwIz — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) April 21, 2026

Sistema de monitoreo y control de intervenciones

Como parte de la jornada, se presentó el tablero de control del plan, una herramienta tecnológica destinada a evaluar el cumplimiento de las intervenciones estratégicas. Este sistema permite realizar un seguimiento mensual de 134 acciones ejecutadas por las entidades involucradas.

La herramienta fue transferida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico con el objetivo de fortalecer los procesos de supervisión. Su implementación busca ordenar la información y facilitar la medición de resultados en la ejecución de políticas públicas.

“Parte importante del control de la gestión hace énfasis en indicadores, metas y responsables este tablero es la evaluación del desempeño que toda política debe llevar consigo Sintámonos entusiasmados porque estamos haciendo una buena labor para darle soluciones a la ciudadanía”, inidicó el titular del Mininter.

Indicadores para medir la criminalidad

Durante la reunión también se expusieron los principales indicadores que orientarán el seguimiento del plan. Estos incluyen la medición de la victimización por extorsión, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes y la variación de denuncias vinculadas a estos delitos.

Asimismo, se considerará el comportamiento de los casos de homicidios como parte del análisis integral. Estos parámetros permitirán evaluar el impacto de las acciones implementadas por las instituciones participantes.

En la sesión técnica se presentó un balance sobre el progreso alcanzado hasta el momento. Según lo expuesto, el avance anual del plan se ubica en 9.77 por ciento en relación con las metas programadas.

En el mes de marzo, 45 intervenciones estratégicas contaron con metas físicas definidas. De ese grupo, 34 registraron niveles de cumplimiento superiores al 95 por ciento respecto a lo previsto.

Como parte de la implementación del tablero, se anunció la entrega de credenciales de acceso a los representantes de cada entidad. Esta medida permitirá que las instituciones registren y reporten sus avances de manera periódica.

Además, el equipo encargado del seguimiento continuará brindando capacitaciones para el uso adecuado de la herramienta. El objetivo es asegurar la actualización constante de la información y fortalecer los mecanismos de transparencia en la gestión pública.