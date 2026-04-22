Luego de la violenta agresión contra el equipo del programa de Magaly Medina que lo grabó junto a Mayra Goñi. Rodrigo Brand pidió disculpas luego de la ocurrido a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En su pronunciamiento, el actor mexicano admitió que vivió “una situación que se salió de control junto a mi hermano” debido a la presencia de los reporteros.

“ No me siento orgulloso de lo ocurrido. Reconozco que pude haber manejado mejor el momento, asumo mi responsabilidad y ofrezco disculpas sinceras a las personas afectadas ”, añadió.

Brand agregó que lo sucedido “no representa quién es, ni cómo eligió manejarse”.

“ Hoy me enfoco en aprender de esta experiencia, hacerme cargo y seguir adelante con mayor conciencia ”, sostuvo.

Comunicado de Rodrigo Brand

Durante el ampay con Mayra Goñi, Rodrigo Brand habría agredió a un ‘Urraco’ con un codazo, además de propinar un manotazo y una patada. Asimismo, una persona de baja estatura, identificada como su hermano, también habría intervenido agrediendo al equipo periodístico.