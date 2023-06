A menos de cinco días de ser sentenciado por difamar a la teniente de la Policía, Nataly Rojas Rojas, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, volvió a arremeter contra un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien también pertenecía a la Comisaría de Moche y a quien identificó como el “Policía Mariquí”.

En una entrevista que compartió a través del Facebook de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), la autoridad tildó de “idiota” e “imbécil al agente.

Insultos

“Ahí tenemos y lo voy a publicar el lunes (hoy) a un Policía, más conocido como el ‘Policía Mariquí’ que, en la Municipalidad de Moche, al frente (me decía) métase, usted no tiene que estar acá, porque claro, yo le decía a la gente que nos estaban robando, nos están engañando con los bonos”, empezó contando.

Sin embargo, la autoridad recordó que el mismo agente lo intervino pasando el Puente Santa Rosa, en el distrito de Moche. Según indicó, esto a pesar de que antes, una suboficial de la Unidad de Servicios Especiales (USE) lo dejó pasar sin ningún problema.

“Y cuando sigo había un Policía que parecía una loca y corría atrás, y gritaba. Entonces, yo paro, y quién era, un policía de Moche que me había capturado dos veces, una vez con la vacuna y la otra por otra tontería, y le dije: tú no sabes quién soy, pidiéndome documentos, tenemos un policía idiota, imbécil, el ‘Policía Mariquí’ o tenemos un policía que no sabe reconocer mi carro”, sostuvo.

En esa misma entrevista, brindada al portal “Perú Sin Fronteras”, la autoridad también menciona a una policía de apellido “Huertas”. Además, recordó otro episodio en el que, según Fernández, luchaba contra una banda de traficantes de terrenos.

“Lo tengo filmado, sube al carro sin placa, que Policía anda sin placa en un auto, solo uno que está coludido con la delincuencia o es delincuente. Sin placa, con lunas polarizadas, y se fue a la fuga como rata. Por eso es que desde ahí la Policía de Moche me tiene mapeado porque no juego a sus intereses”, indicó.