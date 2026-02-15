Las lluvias registradas en los últimos días en la capital continuarán afectando a la costa central y norte del país. De acuerdo con los pronósticos oficiales, este escenario se mantendrá al menos hasta el 19 de febrero, generando condiciones inusuales para la temporada de verano.

En distritos de Lima y el primer puerto se han reportado precipitaciones intermitentes que alteraron el tránsito y las actividades cotidianas. Estos eventos, poco frecuentes en esta franja del territorio, responden a un patrón atmosférico inestable.

El Senamhi explicó que el fenómeno está relacionado con el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia la costa. Este proceso favorece lluvias de corta duración, pero con intensidad variable.

#Ahora #Senamhi #Minam Los distritos de Lima Metropolitana presentan desde las primeras horas de la mañana cielo cubierto y lluvia ligera.





El meteorólogo Javier Mora detalló en Canal N que el comportamiento responde al “trasvase de cobertura nubosa desde la sierra hacia el litoral”. El especialista añadió que estas precipitaciones suelen extenderse por “un par de horas” una vez que las nubes se posicionan sobre la ciudad.

Según el organismo técnico, los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera impulsan el traslado de estas masas nubosas. Como resultado, regiones como Tumbes, Piura y La Libertad también vienen registrando efectos asociados a este patrón climático.

En el caso de Lima, la mayor cobertura nubosa ha incrementado la sensación térmica y los niveles de humedad. Este contexto ha generado incomodidad entre la población y la necesidad de adoptar precauciones adicionales.

De acuerdo con información difundida por Canal N se mantiene vigente un aviso meteorológico para la costa hasta el 16 de febrero. No obstante, las proyecciones oficiales indican que las lluvias podrían prolongarse algunos días más.

Desde el área de hidrología del Senamhi se advirtió sobre el riesgo de activación de quebradas debido a la acumulación de precipitaciones. Las zonas bajo mayor vigilancia se concentran en Cajamarca, La Libertad, Áncash y Lima, donde la saturación del suelo va en aumento.

Si bien no se ha detectado un incremento significativo de caudales, el monitoreo continúa en cuencas consideradas vulnerables. La entidad exhortó a las autoridades locales a reforzar medidas preventivas ante eventuales deslizamientos o huaicos.

En relación con los próximos meses, el Senamhi proyectó un invierno con temperaturas por encima de lo habitual. Javier Mora señaló que los equipos técnicos evalúan diariamente si predominarán condiciones nubladas o mayor presencia de brillo solar en la costa.

Finalmente, el organismo recordó que quienes planeen acudir a playas deben considerar la posibilidad de lluvias repentinas. Pese a las precipitaciones, el índice de radiación ultravioleta se mantiene elevado, por lo que se recomienda no descuidar las medidas de protección.