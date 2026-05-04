El abogado Percy Salinas, defensor de peruanos vinculados a casos en Rusia, advirtió sobre un nuevo mecanismo de captación. Según explicó, se estarían ofreciendo falsas becas de estudio y oportunidades deportivas para atraer a jóvenes al extranjero.

El defensor legal señaló en RPP que este esquema formaría parte de una red internacional que habría modificado sus métodos de engaño. La alerta se centra principalmente en jóvenes y deportistas peruanos.

Cambios en la modalidad de captación

De acuerdo con la denuncia, las ofertas laborales habrían sido reemplazadas por supuestos programas académicos y deportivos. Estas propuestas servirían como incentivo para concretar viajes a Rusia.

Una vez en destino, los ciudadanos serían expuestos a condiciones distintas a las prometidas inicialmente. Esto incluiría la firma de documentos con efectos no informados previamente.

“Ahora ha cambiado el modus operandi para captar a peruanos. Antes pedían vigilantes, cocineros, chefs, choferes. Ahora esta empresa criminal está ofreciendo becas de estudio en Rusia y también llevan a deportistas a eventos deportivos”, relató.

Contratos firmados en el extranjero

Salinas indicó que varios peruanos habrían firmado acuerdos adicionales ya en territorio ruso. Estos documentos los habrían vinculado posteriormente a actividades militares.

Según precisó, los afectados no habrían tenido claridad sobre lo que aceptaban al momento de firmar. Muchos habrían viajado bajo la idea de estudios o empleo regular.

Sobre este punto, el abogado sostuvo “Lamentablemente los peruanos que acceden a esta situación, no conocen el contrato que están firmando. Ni el de acá en Perú ni el que se firma en Rusia. Y es más atractivo los 20 mil dólares para ir para allá”.

El letrado advirtió que existiría un número creciente de fallecidos en combate, según información preliminar que maneja. La cifra podría variar conforme avancen las verificaciones.

Además, informó que un nuevo grupo de peruanos retornará desde Rusia en los próximos días. Las autoridades continúan evaluando el alcance de una presunta red de trata de personas.