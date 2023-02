Para Aleyda Leyva Chévez, la enseñanza es su vocación y no podría cambiarla por nada del mundo. Ni siquiera por los premios y reconocimientos que cosecha en su carrera gracias a las metodologías educativas que pone en práctica y que, mediante Educared, una comunidad educativa de la Fundación Telefónica, comparte con otros docentes del país y del mundo.

¿Cómo llegó a esta forma de enseñar?

Empecé a los 17 años, me parece, atendiendo niños en la parroquia, y ahí hay una metodología que se llama Escuela con Jesús. En esta metodología se involucra mucho lo que es que los niños empaticen con la problemática del mundo, y luego, en la universidad, tomé estas ideas para el proceso de trabajo en el cual los estudiantes no solamente reciben conocimientos, sino que todo lo que van aprendiendo, tanto habilidades como competencias, todo lo tienen que poner al servicio de la comunidad (...) También tienen que ponerse en el lugar de los otros para entender la problemática, entender la necesidad y ver que ellos pueden ser parte del cambio.

¿Y cómo entran las nuevas tecnologías en este proceso?

Al principio las utilicé para crear recursos. Para tener la atención y motivar a mis alumnos de quinto de secundaria que, a mis 23 años, me llevaban 20 o 30 centímetros de alto, pero con el tiempo la tecnología pasa a ser utilizada por mis estudiantes, que me parece lo más importante, que ellos, hoy en día, sean quienes emplean más la tecnología, a veces más que yo, para hacer todo lo que trabajamos.

¿Pero ha sido un proceso de prueba y error?

En parte sí. Y, lamentablemente, aquí en Perú hay una idea de innovación un poquito complicada, porque estamos muy presionados a que, si haces algo, a la primera tiene que salir bien hecho. En la mayoría de casos, la verdad, suele resultarme funcional. No excelente, no perfecto, porque se sigue mejorando los procesos, pero suelo conseguir algo, ¿no? Hay un avance.

Entonces, ¿hubo un salto cualitativo?

Si bien es cierto mi trabajo está ligado a la tecnología, para mí, en realidad lo importante es la metodología. Entonces, lo que te puedo decir es que ahora reconozco y puedo diseñar estrategias de mediación, que es todo lo que tú pones a disposición de la estudiante para que pueda conseguir el aprendizaje, mucho más valiosas que las de antes. Hoy en día hay una lista de instrumentos bastante compleja que he venido perfeccionando y que hace a los alumnos más autónomos en el proceso. Hoy en día la mediación va encaminada a la autonomía.

Ahora es, también, directora de Innovación del colegio Peruano-Español ¿cómo compagina eso con su labor de docente?

Hay momentos que sí te puedo decir que no es fácil, pero es muy enriquecedor. Ahora, yo no puedo dejar el aula, que es mi vocación, pero no solo eso, sino que hoy en día ya no solo trabajo con estudiantes, también trabajo con docentes.

¿Le es difícil es enseñar a sus colegas?

Hay docentes que no tienen la misma predisposición y otros que sí. Eso es verdad y eso sucede en todo colegio y en todo el país. Pero lo primero es respetar los tiempos de aprendizaje y los intereses. De ahí viene el proceso de conocimiento.

¿Se apoya en Educared?

Educared es una plataforma, un ecosistema. La diferencia principal es que muchos docentes que están allí son receptivos, son docentes que van, obtienen la estrategia, el conocimiento, el método que se comparte, pero no interactúan, mientras que hay otros docentes que sí, y a ellos les diría que innovar es una necesidad. Mucho se piensa que innovar es conseguir algo novedoso, conseguir algo llamativo. No, innovar es buscar una manera de solucionar un problema.

Esa es la verdadera innovación. Y es cuando tú realmente innovas estás solucionando problemas de tu ambiente escolar, de tu comunidad.

¿Y qué le diría a los alumnos?

Que, felizmente, están en un ambiente en el que su mundo ya no es solamente el que le rodea, que hay muchos espacios en donde puede enriquecerse, donde puede formarse, donde puede compartir comunidades, aprendizaje (...) Entonces, hoy en día no solamente se trata el entorno en el que está, sino que hay un espacio mucho más amplio, y que pueden aprovecharse las oportunidades de todo ese espacio.

