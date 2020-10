Hace exactamente una semana, María Génesis Díaz Chavarría logró ese sueño que se empezó a gestar en su natal Barranca, cuando de niña soñaba con llegar alto, muy alto. La joven de 24 años demostró una vez más que el cielo es el límite, al ser la única mujer que se graduó como piloto de la Fuerza Aérea del Perú en la promoción “Mayor FAP Dante Alva Gustavson”

¿Desde chica siempre soñaste con ser piloto?

De niña realmente no, creo que quería ser doctora porque tenía una tía pediatra. Luego me olvidé del asunto y empecé a participar en muchas actividades en el colegio, atletismo, danza, siempre estaba ocupada.

¿Eras la chancona de la clase?

Sí, ahora que hablo con mis amigos me recuerdan: ‘Ah, tú eras la nerd’. No lo voy a negar, era estudiosa, de las alumnas que todo lo tenían ordenado y cumplía con todos los deberes.

Y cómo de la medicina cambiaste a la Fuerza Aérea Peruana

Cuando estuve en tercero y cuarto de secundaria ya me estaba preocupando por lo que quería estudiar, y llegué a un punto en el que dije: ‘No me veo en una universidad’. Fue allí que buscando otras opciones me encontré con las Fuerzas Armadas.

Una carrera militar es exigente. ¿Sabías a lo que te metías?

Sí claro, y mis papás me lo recordaron cuando les comuniqué mi decisión de postular a la Escuela de Oficiales de la FAP . ‘¿Estás segura’, me dijeron. Pero ya me había informado bastante y mi decisión estaba tomada; quería ser piloto.

¿Por la exigencia en algún momento pensaste en tirar la toalla?

No, definitivamente. Desde el momento que yo decidí postular a la escuela, entré queriendo ser piloto. Nunca fue una opción tirar la toalla, por mí y por mis papás que hicieron todo el esfuerzo para que yo llegue a concretar mis sueños.

Pero no negarás que en tu formación habrás enfrentado momentos difíciles..

Han existido situaciones en la escuela, y como alférez, en las que sentía que me faltaba algo. Lo que yo hacía era llamar a mi papá y a mi mamá para conversar. Ellos realmente no conocen mucho, porque en mi familia no hay militares, pero en su afán de querer ayudarme, por ejemplo, mi papá me decía: ‘pero ya has volado un avión, es cómo manejar bicicleta, una vez que sabes hacerlo ya el resto es fácil’. Con eso trataba de darme ánimos.

Piloto de transporte es tu especialidad, una gran responsabilidad..

Así es, no es volar solo, es volar con personas, llevar ayuda, niños, enfermos, es una doble responsabilidad, por ello, en un futuro me gustaría volar el Spartan.

En la FAP hasta donde puede llegar una mujer...

No hay límites, la mujer más antigua de escuela tiene grado de comandante, la piloto de más experiencia aún sigue manejando helicóptero, no hay barreras realmente.

¿Y qué tal el trato con tus compañeros hombres?

Desde la escuela siempre tuvimos un excelente trato, las mujeres en ciertas profesiones como la militar, pueden ser un lunar, pero en mi caso siempre he sentido igualdad y respeto con mis compañeros.

¿Qué le dirías a las jóvenes que quieren seguir tu ejemplo y desean postular a la Fuerza Aérea Peruana?

Que lo hagan, estamos para romper los estereotipos, nada es imposible para nosotras. Tantos hombres como mujeres tenemos la misma capacidad para seguir una carrera como la militar. Lo más importante es tu motivación y que se proyecten a un objetivo. Y que sepan que nada es rápido, todo llega con esfuerzo. Mi sueño de ser piloto se inició el 2013 cuando entré siendo aspirante, y hoy en el 2020 veo el fruto.

Perfil María Díaz

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, estuvo presente en la Escuela de Formación de Pilotos Nº 51, en Pisco (Ica), para participar de la ceremonia de graduación de 12 nuevos pilotos militares de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).