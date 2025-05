Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del fallecido Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, rompió su silencio en una entrevista con El Comercio para aclarar los rumores sobre las causas del deceso de su padre, ocurrido el pasado 13 de abril. Aunque evitó mencionar directamente al escritor Jaime Bayly, quien aseguró públicamente que Vargas Llosa murió de “un cáncer hematológico”, Álvaro negó tajantemente dicha versión.

“Aconsejo no prestar oídos a nadie que no haya tenido acceso a mi padre o a mi familia”, señaló, al tiempo que precisó: “Mi padre no murió de leucemia. Lo que tenía era unas defensas muy bajas que lo hacían propenso a infecciones”. Según relató, la causa final fue una neumonía, que se agravó debido a la insuficiencia cardíaca que también padecía el escritor.

ENTREVISTA A ALVARO VARGAS LLOSA. ENSAYISTA, PERIODISTA E HIJO DEL ESCRITOR MARIO VARGAS LLOSA.

Álvaro Vargas Llosa contó que la familia siempre supo que cualquier infección podía resultar letal para el autor de La ciudad y los perros, debido a su frágil sistema inmunológico. En sus últimos días, el escritor fue rodeado por sus seres queridos en Lima, quienes lo acompañaron leyéndole poemas, fragmentos de novelas y haciéndole escuchar sus compositores favoritos, como Beethoven y Mahler.

“Hubiera preferido irme antes que tú”, confesó Álvaro entre lágrimas, al recordar la cercanía emocional con su padre. Añadió que, a pesar de su deterioro físico, Vargas Llosa conservó su lucidez y su característico humor negro hasta el final. “Estaba plenamente consciente de su condición, y nunca perdió su agudeza”, agregó.

El escritor fue paseado por puntos significativos de la ciudad, mientras compartía momentos íntimos con su familia. Finalmente, fue cremado, tal como había expresado en vida.