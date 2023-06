‘Transformers: el despertar del las bestias’ se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año, millones de fanáticos de la saga de robots ha convertido este filme en uno de los más vistos a nivel mundial, mostrando a todo el planeta escenarios icónicos de Cusco y Perú.

Además de poner en la pantalla grande sitios como Machu Picchu o Sacsayhuamán, ‘Transformers’ ha vuelto famoso al único peruano que actúa en la película, cambiando su vida de una singular manera.

Se trata de Lucas Huaranca, un profesor jubilado y experto en idioma quechua, que fue convocado por Paramount Pictures para hacer las veces de sacerdote y guardián inca, el mismo que tiene varias apariciones hacia la parte medular del filme.

El cusqueño, natural de Urcos, contó a Correo cómo así fue reclutado por la productora estadounidense para aparecer el la película, y cómo ha cambiado su vida desde entonces.

“Yo estaba viajando en un bus, y de pronto se sube una señorita con un montón de cosas, comenzamos a hablar y me comentó que estaba viajando a un pueblo de Cusco a hacer un casting para una película. Entonces me miró de pies a cabeza y me dijo que estaban buscando a alguien como yo, me preguntó si sabía hablar quechua, le comenté que a la perfección y eso fue todo. Pasé el casting y me dijeron que estaba contratado, pero ni siquiera sabía para qué película (risas)”, citó el cusqueño.

Mencionó que a partir de su preparación y viajes para la grabación de la película, su vida cambió radicalmente. Si bien había participado antes de varios proyectos como músico e incluso danzante de bailes típicos, nunca había estado envuelto en una producción de esta naturaleza.

“Nosotros grabamos mi parte en Tarapoto, cuando llegué me sorprendí de lo bien que habían replicado el ande en el lugar. Habían chozas, llamas, alpacas, ovejas, hasta cuyes, y pensé para mi mismo que debía dar lo mejor de mi mismo para corresponder al llamado como se debe”, acotó el artista.

Sobre cómo se llevaba con el director, elenco y los artistas principales, mencionó que su trato siempre fue de cordialidad, es más, con el protagonista de ‘Transformers’, Anthony Ramos, citó que sembró una amistad particular, ya que siempre hablaban en español y se gastaban bromas.

“Él es de padres mexicanos y por eso domina el español, nos llevamos muy bien, igual con el director y con Dominique (Fishback), todos son unos artistas talentosos, esto contento de haber podido compartir pantalla con ellos, fue realmente emocionante”, mencionó.

Lucas Huaranca, quien interpretó al sacerdote ‘Amaru’, ahora es llamado por este sobre nombre en Cusco , donde es reconocido por las calles y los fanáticos le piden fotos y hasta autógrafos.

Él mencionó que su vida ha cambiado para bien, es más planea colocar una gigantografía de él con el robot Máximal en la puerta de su restaurante ‘El Cangrejo Azul’ en su natal Urcos. “Cada vez viene más gente, creo que se pasaron la voz, yo los recibo con los brazos abiertos”, señala el actor.

DATO:

- A finales del 2021 Paramount Pictures rodó parcialmente la película ‘Transformers: el despertar de las bestias’ en escenarios de Cusco, como Sacsayhuamán, el Valle Sagrado de Los Incas y Machu Picchu, de ahí la gran emoción de los cusqueños por ver la Ciudad Imperial en la pantalla grande, junto a la obra de Steven Caple Jr. Tras su estreno miles de turistas llegan a Cusco buscando hacer la denominada ‘Ruta de los Transformers’.