Las fuertes precipitaciones que se registran en el norte del país continúan generando serias afectaciones. En la región Amazonas, el desborde del río Utcubamba provocó el colapso de un tramo de la carretera Fernando Belaunde Terry, a la altura del kilómetro 286, cerca del distrito de Pedro Ruiz, dejando el tránsito completamente suspendido.

La emergencia se produjo durante la noche, cuando el incremento del caudal del río arrasó parte de la vía, considerada estratégica por su conexión entre la costa norte y diversas localidades de la Amazonía peruana.

Tránsito interrumpido

Como consecuencia del daño en la carretera, decenas de vehículos quedaron detenidos a ambos lados de la vía, sin posibilidad de continuar su recorrido. Algunos pasajeros optaron por regresar hacia Chiclayo ante la imposibilidad de avanzar, mientras que otros intentaron cruzar a pie por zonas afectadas por el desborde, exponiéndose a riesgos debido al terreno inestable y al caudal aún elevado del río.

La paralización del tránsito afecta directamente el traslado de personas, el abastecimiento de productos y el acceso a servicios básicos, ya que la vía conecta con ciudades clave como Bagua y Tarapoto.

#ATENCIÓN: Pobladores arriesgan sus vidas al pasar por un costado de la carretera Fernando Belaúnde Terry para llegar a su destino, pese a estar el pase restringido en la ruta Chachapoyas - Pedro Ruiz.



*Recordar que el río Utcubamba salió de su caudal arrasando la pista... pic.twitter.com/eUoRSoXfNM — Edison Rentería (@edisonral) January 16, 2026

Ante la emergencia, se informó del envío de maquinaria pesada para realizar trabajos de emergencia en el tramo dañado, con el objetivo de restablecer la circulación vehicular en el menor tiempo posible. No obstante, las labores podrían verse dificultadas debido a que las lluvias persisten en la zona y existe el riesgo de nuevos deslizamientos.

Las autoridades exhortaron a los conductores a evitar transitar por la carretera mientras duren las labores de recuperación y a mantenerse informados a través de los canales oficiales.

La situación mantiene en alerta a las autoridades locales y regionales, mientras se evalúan los daños y se coordinan acciones para garantizar la seguridad de los usuarios y restablecer la conectividad en Amazonas.