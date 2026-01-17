El Poder Judicial emitió la primera sentencia condenatoria en lengua awajún en la Corte Superior de Justicia de Amazonas, en el marco del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ).

El fallo fue dictado por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado de Santa María de Nieva, en la provincia de Condorcanqui, con el apoyo de traductores durante el juicio oral y la lectura de la sentencia, debido a que tanto el acusado como la víctima se comunican en dicha lengua originaria.

La resolución, notificada en español y awajún, concluyó con una condena de 32 años de pena privativa de la libertad contra el imputado por el delito de violación sexual de un menor de 14 años.

El colegiado estuvo integrado por los magistrados José Espichán Gadea, quien presidió los debates, junto a Róger Mendoza Herrera y Segundo Rojas Ramos, marcando un hito en el acceso intercultural a la justicia en la región amazónica.

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, destacó que la implementación del SNEJ en Condorcanqui responde a un trabajo previo de coordinación con autoridades comunales para delimitar las competencias entre la justicia ordinaria y la justicia comunal en casos de violencia sexual.

Subrayó que estos delitos deben ser atendidos por el sistema judicial formal y exhortó a erradicar prácticas que buscan resolver agresiones sexuales mediante compensaciones materiales, reafirmando la necesidad de una sanción penal efectiva y la protección de las víctimas.