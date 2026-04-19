La Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) expresó su posición frente a la decisión del gobierno de no concretar la firma del contrato para la adquisición de aviones F-16. El gremio señaló que esta medida se da en una etapa avanzada del proceso y genera efectos en la percepción del país.

En su comunicado, la organización recordó que esta iniciativa no surgió de manera reciente. El grupo indicó que se trata de un proyecto trabajado durante más de un año en coordinación con las instancias correspondientes de las Fuerzas Armadas.

“Responde a un requerimiento institucional de las Fuerzas Armadas y que ha sido trabajada durante más de un año bajo los canales correspondientes”, expresaron.

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL



CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA DEL PERÚ pic.twitter.com/rRWKLRA56z — AmCham Perú (@amchamperu) April 18, 2026

Impacto en la confianza y la inversión

El gremio, que agrupa a más de 580 empresas peruanas y estadounidenses, advirtió sobre las consecuencias de esta decisión en el ámbito económico. La organización señaló que el cambio en la etapa final del proceso afecta la previsibilidad que requieren los inversionistas.

“El Perú ha construido, a lo largo del tiempo, una relación sólida con los Estados Unidos (...) esta relación, al igual que la confianza de la comunidad internacional, se sostiene sobre principios fundamentales como la predictibilidad, la coherencia y el cumplimiento de compromisos”, explicaron.

Asimismo, se planteó que las decisiones en este contexto pueden influir en la percepción del país como socio estratégico.

“La generación de señales contradictorias en un contexto internacional complejo puede afectar la confianza y la percepción del Perú como socio confiable, con implicancias en su posicionamiento y en su capacidad de atraer inversión”, se lee en el comunicado.

Cuestionan decisión de presidente Balcázar

AmCham Perú también abordó la forma en que se produjo el cambio en el proceso. Los agremiados indicaron que la decisión comunicada genera dudas sobre la consistencia en la toma de decisiones del Estado en temas de largo plazo.

“Lo ocurrido en la etapa final del proceso —incluyendo la decisión del Presidente de la República, comunicada públicamente, que genera incertidumbre respecto a lo previamente avanzado— plantea interrogantes sobre la consistencia en la toma de decisiones de Estado y el respeto a procesos institucionales ya encaminados”, enfatizaron.

Finalmente, la organización hizo un llamado a las autoridades para evaluar la decisión adoptada. En ese contexto, señalaron la necesidad de considerar los efectos en la seguridad, la institucionalidad y la confianza internacional.

“Consideramos importante que esta decisión pueda ser revisada con la debida reflexión, ponderando su impacto en la seguridad nacional, la institucionalidad y la confianza del país”, concluyeron.