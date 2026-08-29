El alcalde provincial de Yungay, José Antonio Romero Jara, advirtió que el deshielo de la masa glaciar podría generar avalanchas con impacto en zonas pobladas de la provincia. Según el reporte de RPP, el riesgo alcanza a cinco distritos y comprende unas 15 mil viviendas donde viven alrededor de 30 mil personas.

La autoridad municipal señaló que las zonas comprendidas corresponden a Matacoto, Mancos, Shupluy, Ranrahirca y Yungay. Además, indicó que en estos sectores se concentra la mayor población que podría resultar afectada ante un eventual desastre.

La advertencia toma como referencia un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem). El documento identifica riesgos vinculados al retroceso y deshielo de la masa glaciar en la provincia de Yungay.

Romero Jara también llamó la atención sobre las condiciones de las viviendas ubicadas en la zona. De acuerdo con la información proporcionada por el alcalde, el 74 % de las casas de la provincia está construido con material rústico, principalmente adobe.

Pérdidas podrían alcanzar S/156 millones

El posible impacto no se limitaría a las viviendas, ya que una avalancha también podría afectar infraestructura pública. El alcalde calculó que los daños económicos alcanzarían aproximadamente los 156 millones de soles e incluirían centros educativos.

Ante la posibilidad de una emergencia, la provincia viene incorporando mecanismos para mejorar la detección y comunicación de una eventual amenaza. Entre las medidas se encuentra la instalación de radares en quebradas consideradas de riesgo y sistemas de bocinas destinados a alertar a los pobladores.

Por otro lado, la autoridad solicitó al Gobierno central intervenir en las zonas expuestas mediante proyectos destinados a reducir el impacto de posibles avalanchas. Entre las obras planteadas se encuentran la construcción de diques y el encauzamiento de quebradas.

Las autoridades locales también vienen desarrollando acciones de preparación con la población para responder ante una eventual emergencia. Estas medidas buscan complementar los sistemas de monitoreo y alerta mientras se gestiona la ejecución de infraestructura preventiva.