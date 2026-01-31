Un grave accidente de tránsito dejó 13 personas heridas la noche del viernes, 30 de enero, cuando el bus que transportaba a la selección sub-19 de vóley masculino de Independencia-Huaraz se despistó e impactó contra un cerro en la carretera de Yaután, distrito de Casma.

El impacto ocurrió a las 22:50 horas, cuando el conductor realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión frontal con otro vehículo, lo que provocó que la unidad terminara estrellándose contra una enorme roca al costado de la vía.

Pasajeros asistían a competencia deportiva

En el bus viajaban 21 personas, entre deportistas de la delegación de vóley, cuerpo técnico y acompañantes, quienes se dirigían a una competencia deportiva cuando ocurrió el percance vehicular.

Alertados del accidente, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo llegaron rápidamente al lugar para brindar auxilio a los afectados, mientras se activaba el protocolo de emergencia del sector Salud.

Heridos derivados a dos hospitales

Los 13 heridos fueron evacuados de emergencia hacia el Hospital San Ignacio de Casma y el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, según el nivel de gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con el reporte del EMED de la Red de Salud Pacífico Sur, los pacientes presentan lesiones de gravedad moderada, incluyendo fracturas, traumatismos intracraneales, heridas en el cuero cabelludo y policontusiones. Todos se encuentran en condición estable con evolución favorable.

Entre los heridos más graves figuran cinco pacientes que fueron referidos al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón para recibir atención de mayor complejidad: Marco Mejía Castromonte (52 años) con fractura de rótula, Sotelo Collazos (61 años) con fractura del tórax óseo, Esperanza Pasión Sánchez (49 años) y Rosario del Pilar Sánchez Aguilar (40 años), ambas con traumatismo intracraneal.

Además, Flor Margarita Pasión Sánchez (34 años) permanece hospitalizada en Casma con fractura de la diáfisis de la tibia.

Seis menores de edad entre los afectados

Entre los hospitalizados en el centro médico de Casma se encuentran seis menores de edad, identificados como J.J.P.D. (16 años), M.A.D.R. (16 años), C.V.G. (17 años), A.B.S.S. (13 años), E.T.M.O. (13 años) y A.N.P. (16 años), quienes presentan traumatismos superficiales múltiples y heridas en el cuero cabelludo.

En la lista también figura Kiara Noel Huerta (20 años), quien permanece bajo observación médica con traumatismos superficiales múltiples.

El director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad Collas, informó que se realiza un monitoreo permanente del evento y se coordina de manera directa con la Red de Salud Pacífico Sur y los hospitales involucrados para garantizar la atención oportuna de todos los accidentados.

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades en el despiste del vehículo que transportaba a la delegación deportiva ancashina.