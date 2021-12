A pocas horas de celebrar el Año Nuevo, familias lo perdieron todo tras el voraz incendio que redujo a cenizas al menos 500 viviendas, ubicadas en los asentamientos humanos Nuevo Edén y Nuevo Amanecer, de la ciudad de Chimbote, provincia del Santa, en la región Áncash.

El fuego inició pasado las 21:00 horas de ayer jueves, en una vivienda de “Nuevo Edén”. Debido al material rústico del que están elaboradas las viviendas y el fuerte viento que corría, el fuego se extendió rápidamente, llegando afectar al asentamiento humano contiguo: “Nuevo Amanecer”.

La expansión de las llamas provocó que las familias salieron de sus viviendas, observando con impotencia como el fuego consumía todas sus pertenencias. Producto del siniestro, varios balones de gas explotaron y cuatro personas resultaron heridas. Los afectados fueron trasladados al hospital La Caleta de Chimbote por síntomas de asfixia.

El personal de Seguridad Ciudadana de Chimbote, junto con tres compañías de bomberos trabajaron en equipo para controlar el incendio. Pasada la medianoche de hoy, viernes 31 de diciembre, recién se reportó que llamas pudieron extinguirse.

Familias lo perdieron todo tras el voraz incendio que redujo a cenizas al menos 500 viviendas, ubicadas en los asentamientos humanos Nuevo Edén y Nuevo Amanecer, en Chimbote.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash, informó que por el momento se desconocen las causas del incendio.

En tanto, personal de Defensa Civil realiza el empadronamiento de los damnificados a fin de gestionar ayudar humanitaria para estas personas que lo han perdido todo en la víspera del Año Nuevo.

“Perdimos todo. Tratamos de controlarlo, pero todos vivimos en esteras y triplay y eso fue una bomba. Me quedé al aire, no solo yo sino también mis vecinos. No tenemos apoyo de las autoridades. Sí hubo pérdidas materiales”, dijo una de las personas damnificadas a Canal N. Pidió ayuda para que se les entregue alojamiento, frazadas, vestimenta y víveres.

