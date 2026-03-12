Una mujer falleció y tres personas resultaron gravemente heridas tras el colapso del puente Sahuay, en el sector Yanahuanca, distrito de Cátac, provincia de Recuay, Áncash.

La tragedia ocurrió la noche del último miércoles 11 de marzo en la carretera que une Pativilca (Lima) con Huaraz, cuando una camioneta con placa CRY-511 que iba con cuatro ocupantes a bordo, procedente de La Unión (Huánuco), impactó la estructura dañada, que segundos antes había colapsado.

Las bases de la infraestructura fueron socavadas, lo que provocó el colapso, presentando rajaduras y serios daños la vía.

Las autoridades locales informaron que la pasajera murió en el lugar, mientras los otros tres ocupantes fueron auxiliados por pobladores y evacuados a un centro de salud en Recuay. En tanto, efectivos de la Policía Nacional, bomberos y el Ministerio Público acudieron para el levantamiento del cadáver, que fue trasladado a la morgue de Huaraz.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Áncash atribuyó el colapso a las precipitaciones y aumento del caudal del río de esa localidad, lo que suspendió totalmente el tránsito en esta vía; mientras que Provías Nacional y la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres evalúan los daños.

El alcalde de Cátac, Ever Pedro Pérez Alvarado, en comunicación con Canal N, confirmó el hecho y precisó que el vehículo quedó atrapado tras la falla de la estructura.

Además, refirió que el puente forma parte del tramo que conecta Lima con la ciudad de Huaraz, y que pese a que la situación de la infraestructura fue reportada previamente, “no se hizo nada”, y ahora se encuentra dañada. Así, pidió intervención urgente de Provías, ya que la provincia de Recuay está incomunicada, y lamentó que su distrito carezca de recursos, pese a su declaración de emergencia.

Rutas alternas

Además, las autoridades exhortaron a los transportistas a tomar medidas prevención, y señalaron que hay otras rutas alternas desde Lima a Huaraz, sugiriéndose Pativilca–Casma (hacia la sierra), aunque el viaje se extiende de 7-8 horas a 9-10 horas.