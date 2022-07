La tarde de ayer un gran deslizamiento de tierra y piedras sepultó alrededor de 70 viviendas que se ubicaban en la faldas de un cerro ubicado en el sector Cruz de Shallapa, en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari (región Áncash). Entre gritos, pedidos de auxilio y llantos, un grupo de personas -que son vistas corriendo en videos compartidos en redes sociales- escapan en medio de una polvareda tras el derrumbe que hasta el momento no ha dejado fallecidos ni desaparecidos.

Al lugar llegó el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien desde las nueve de la mañana de hoy, viernes 1 de julio, participa de una reunión con el alcalde del distrito, las autoridades de la región Áncash, Indeci, Policía Nacional, Dirección Regional de Salud de la región, Ejército, entre otras, para tomar acciones a fin de brindar apoyo a los más de 100 damnificados y poner en resguardo a los ciudadanos de Cruz de Shallapa.

En declaraciones a TV Perú, el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) mencionó ya se había reportado días atrás el deslizamiento en ese cerro del sector Cruz de Shallapa, y que las autoridades se tomaron “medidas de alerta” hacia la población. Inclusive el funcionario encontró un factor de similitud con el deslizamiento con el ocurrido en la localidad de Retamas, localidad del distrito de Parcoy (Pataz, La Libertad), este año: la edificación de casas en las laderas de los cerros.

“ Tengo entendido que el 21 de junio hubo un pequeño deslizamiento y se han dado algunas alertas . Yo me atrevería a decir que, en la magnitud del desastre, que no haya algún herido, desaparecido o fallecido, creo que en algo ayudó esta previsión de que ya la gente sabía que podía producirse un deslizamiento mayor que ha evitado que haya mayores desgracias en lo que es la vida humana”, indicó.

“ Otra reflexión es que muchos de nuestros pueblos de nuestra serranía están desarrollados a nivel de los cerros, siempre existe ese riesgo. Yo estuve en Retamas, hace unas semanas atrás, y maso menos pasó algo similar con la pérdida de ocho vidas. En este momento [Chavín de Huántar] tenemos alrededor de 50 casas sepultadas y no hemos tenido ningún desaparecido, ni fallecidos”, agregó Gavidia.

Imagen muestra casas en la ladera del cerro que se deslizó el jueves 30 de junio en el sector Cruz de Shallapa. (Captura: PNP)

Explicó que pese a que no se ha dado cuenta de desaparecidos o personas fallecidas a causa de la emergencia, no obstante, estas labores de búsqueda se realizan como parte de los protocolos que suelen activarse en este tipo de desastres. La Policía de Alta Montaña (DEPSAM) trabaja con el Escuadrón de Emergencia y de la USE Huaraz, así con el personal policial de Chavín.

En las imágenes fue las viviendas afectadas son construcciones que tienen cuatro pisos, en su mayoría. Por el momento el Gobierno trabajará para reubicar a la población afectada y que las viviendas que están cerca al cerro, pese a no sufrir daños, no podrán ser ocupadas.

Con relación al derrumbe del Cerro Cruz de Shallapa, en el distrito de Chavín de Huántar - #Áncash, se encuentran realizando labores de seguridad, búsqueda y rescate 150 efectivos policiales al mando del General PNP Fredy Del Carpio León, jefe de la Macro Región Policial Áncash. pic.twitter.com/ywUuSCnubv — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) July 1, 2022

Herido dado de alta, 70 casas inhabitables y 150 damnificados

Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que, de acuerdo a su último balance (hasta las 5:30 a.m.), el deslizamiento del cero dejó una persona identificada como Senofia Ramires Castillo resultó herida por asfixia, pero que ya fue dada de alta tras recibir atención médica. Precisó que la persona herida fue trasladada al Centro de Salud San Marcos.

Agregó que, de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN), hasta el momento se reportan 70 viviendas inhabitables y 150 personas damnificadas y la afectación del 5 % de la red de energía eléctrica.

Balance del COEN tras deslizamiento de cerro en Chavín de Huántar.

Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento coordina con las autoridades locales la dotación de maquinaria pesada para atender la emergencia.

Informó, asimismo, que el Gobierno Regional de Áncash instaló un albergue temporal para las personas que resultaron damnificadas por el deslizamiento ocurrido ayer, el mismo que generó diversos daños en el sector Cruz de Shallapa.

Por otro lado, el Ministerio de Cultura indicó que el Museo Nacional Chavín de Huántar y el sitio arqueológico no han sido afectados por el deslizamiento.

