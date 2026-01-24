La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash informó que rescindió el contrato de un médico ginecólogo y una obstetra, después de que una mujer de 21 años diera a luz sin supervisión médicé en los pasillos del Hospital de Yungay.

Asimismo, la entidad de salud indicó que dispuso la separación temporal de una enfermera y una técnica en enfermería, mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

Además, la Diresa señaló que intervino de manera inmediata el hospital tras conocerse el incidente, con el objetivo de adoptar las medidas correspondientes.

Hasta el centro de salud también llegaron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para realizar las diligencias pertinentes.

Por su parte, la red de salud Huaylas Norte solicitó al Gobierno Regional de Áncash el cambio del director del establecimiento hospitalario tras lo sucedido en el centro médico de Yungay.

En medio del proceso sancionador y las investigaciones, la Diresa precisó que tanto la madre como su bebé se encuentran estables. En esa línea, agregó que la recién nacida presenta una evolución clínica favorable.